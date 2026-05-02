犬が飼い主を『玄関で待つ』理由４選 飼い主が外出先から帰ると、すでに愛犬が玄関で待っていた--という話は珍しくありません。ここでは、犬が飼い主を玄関で待つ理由を解説します。 1.１秒でも早く会いたいから 大好きな飼い主さんに早く会いたいという気持ちから、飼い主が帰宅するより前に玄関へ駆けつけ、１秒でも早く再会しようと待つ犬は少なくありません。 甘えん坊なわんこや寂しがり屋なわんこによく見ら