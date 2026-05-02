竹内製菓は、国産もち米が高騰する逆風に打ち克つべく国産もち米100％の米菓で新価値提案していく。同社は1946年1月に創業。創業80周年の目玉商品として、「ホットサラダ」（54g）と「モチノヒカリ」（53g）のハイエンド商品2品を2月に新潟県内で新発売して同社の中で個包装という新価値を提案し新規顧客獲得を図る。2品の参考上代は350円。取材に応じた三代目・社長の竹内氏は「創業80周年を迎え、改めて自社が大切にしてい