日本を代表する食、寿司。日本には個人店からチェーンまで寿司屋が多数あり、厚生労働省によると日本全国には約2万4千軒の寿司屋があるとか（令和元年時）。『おとなの週末』でもたくさんの寿司屋を取材してきました。その中から寿司に関する人気記事トップ3をご紹介します。日本人のソウルフードと言っても過言ではない寿司。GWは日々の癒しに、おと週がおすすめする“本当においしい寿司”を食べてみるのはいかがでしょうか。気