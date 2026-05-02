マンガやアニメやゲームなど、とあるコンテンツに子どもが夢中になってしまい、ひたすらそれで遊んでいる……。親として、「この子の将来、大丈夫かな」と不安を覚えてしまうこともあるでしょう。しかしその姿は未来の可能性につながっています。瀧靖之さんの著書『夢中になれる子の脳』では、Q&A方式で「好き」や「夢中」を大切にした子どもの育て方を詳しく解説。今回は本書から一部を抜粋し、好きなことが強みになる理由を