NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が長崎市で開幕。 会場はにぎわいを見せています。 2日午前10時に開幕した「DEJIMA博」。 メイン会場の「長崎水辺の森公園」ではグルメやスイーツが集結し、オープン直後から来場者が列をつくりました。 （新上五島町から） 「子どもと一緒に楽しめればと思っている」 （佐賀から） 「もらったパンフレットを見て、きょうはこれを食べようと決めている」