村上がメジャー単独トップに立つ13号3ランを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月1日、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。3試合ぶりとなる13号3ランを放ち、メジャー単独トップに立つと、シーズン換算で65発ペースとなった。【動画】「誰もが彼の全打席にクギづけ」村上宗隆、圧巻の13号3ランをチェック2回二死一、三塁の第2打席、右腕のヘルマン・マルケスのカウント2−2からのナックル