All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「アクロバットがすごい」と思うメンバーランキングを作成。Snow Manのメンバーは全員が高いダンススキルを持っているのですが、中でもアクロバットがすごいと思うメンバーに投票していただています。それでは、「Snow Manでアクロバットがすごいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介し