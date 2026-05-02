きょう未明、茨城県ひたちなか市の路上で、男性が死亡しているのが見つかりました。現場の状況から警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。きょう午前4時15分ごろ、ひたちなか市勝倉の那珂川に架かる県道で、通行人から「道路に人が倒れている」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、男性がうつぶせで倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。男性は年齢が20代から30代くらい、白っぽいフード付き