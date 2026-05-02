ベトナムを訪問中の高市総理はきょう、フン首相と首脳会談をおこないます。中東情勢を踏まえ、石油関連製品の安定的な確保など経済安全保障分野での連携を確認する見通しです。きのう夜、ベトナムの首都・ハノイに到着した高市総理はきょう、ラム国家主席やフン首相らと会談します。ベトナムは世界でも有数のレアアース埋蔵量を誇っていて、会談では重要鉱物の供給網強化や、中東情勢を踏まえ医療などに用いる石油関連製品の安定的