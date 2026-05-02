NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表。中日は知野直人選手を抹消し、カリステ選手を1軍に登録しました。抹消された知野選手は2025年の現役ドラフトでDeNAから中日に加入。主に代走として出場が多くここまで6試合に出場し3打席無安打と、打撃でアピールとはなりませんでした。代わって登録されたカリステ選手は、4月13日に抹消されて以来の1軍合流。4年目の今季は12試合で打率.130、1打点と振るわず。直近はファームで出場を続け、9