9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が2日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。祖父について語った。この日のテーマ食材はアジ。アジをさばいたことがあるというMAYAにMCの「品川庄司」庄司智春から「なんでそもそもさばくことができるの？」と質問が飛んだ。MAYAは「おじいちゃんがお寿司屋さんをしていて」と回答。「見よう見まねでやってみたら、できるかもしれないって可能