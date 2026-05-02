子どもが成長期に入り、毎月20kg以上のお米を購入している家庭にとって、最近のお米価格の上昇は家計に大きな負担となっています。 以前は5kgで2000円程度が一般的でしたが、現在はそれ以上の価格で販売されることも珍しくありません。「この高騰はいつまで続くのか」「以前の価格帯に戻ることはあるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。 この記事では、お米価格が上がっている理由や今後の見通し、そして家