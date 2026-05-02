マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のロキ役として知られるトム・ヒドルストンが、THE RIVERによる単独インタビューにて『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について語った。 主演最新作『サンキュー、チャック』が日本公開を迎えたヒドルストン。本作ではスティーヴン・キングの原作小説に基づき、「チャック」という男の数奇な人生を、その終わりから遡って辿っていく不