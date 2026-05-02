女優・山口智子が２日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。山口は昨年、「夫と一緒に４０日間ぐらいスペイン、ポルトガルを（旅行した）」という。ただ旅行好きの山口に対し、夫の唐沢寿明は「旅は大嫌い」だそうで、「彼はその（旅行の）中で、１日たりとも…。ホテルの部屋から一歩も出てないです」と明かした。唯一、「ご飯の、レストランの場だけは出てきます」