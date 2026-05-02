令和初の３冠王が止まらない。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１日（日本時間２日）、敵地サンディエゴでのパドレス戦で両リーグ単独トップに立つ１３号３ランを放った。月が変わっても?村上様?は健在だった。「２番・一塁」で先発出場した大砲が敵地のファンを絶望の淵に追いやったのは、２回の第２打席だった。味方が３点を先制し、なおも一、三塁のチャンスで相手先発右腕・マルケスが投じたナックルカーブを