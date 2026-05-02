すべての漫画が自分に合うわけではない。ＴＡＪＩＲＩはそう話す。「みんなで動いていくような展開は、少し入りにくいんです」。多くの読者を引きつける作品であっても、自分の感覚とは少し違うと感じることはあるという。加えて、作品のテンポや情報量によっては、自分のペースで読み進めにくいこともある。「情報が多くて、追いきれない感じがするんですよね」。読み進めるうちに引き込まれるというよりも、途中で止まってし