ウェブバラエティ「Zzanbro」が、過激な表現で物議を醸し、結局予告編を修正したが、ファンはトラックデモまで示唆しており、さらに激しい批判が続いている。去る5月1日、制作スタッフは、本サイト提携メディア『OSEN』との電話取材で、「ファンの意見を汲み取り、予告編および動画の一部を修正した」と明かした。【写真】「企画力は底辺」TXT出演番組の予告編続けて、「予告編が、多少刺激的に編集された」として、「本編を見れば