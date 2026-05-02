韓国で活動中の日本人タレント・藤田小百合が、実母が特殊詐欺（ボイスフィッシング）グループの逮捕に協力し、警察から感謝状を授与されていたことを明かした。5月1日、藤田は自身のインスタグラムを通して、「10年前、私の母は詐欺犯の逮捕に協力し、警察から感謝状を受け取った」と報告した。【写真】藤田小百合、精子提供で出産したワケ続けて、「母の兄を装う人物から電話がかかってきた際、母は騙されたふりをして、警察が準