【モデルプレス＝2026/05/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月1日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えたヘアメイク姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】21歳KPOP美女「新鮮」と話題の雰囲気一変ショット◆ウォニョン、カラコン＋ウェーブヘアで雰囲気ガラリウォニョンは「今日の点心チョコレートワッフルとおいしいコーヒー」と韓国語でつづり、チョコレートのかかったワッフル