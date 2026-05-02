【モデルプレス＝2026/05/02】女優の佐藤仁美が4月30日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルチェンジを報告し、話題となっている。【写真】46歳朝ドラ女優「本物の美人なのが分かる」ヘアカット姿◆佐藤仁美、新ヘアスタイル披露佐藤は「あ」「髪切りましてん」とあっさりとした文章でヘアカットしたことを報告。肩の下ほどまであったセミロングの髪の毛をばっさりとカットし、レイヤーの入ったボブヘアにチェンジした姿を披露し