【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が、4月30日に自身のInstagramを更新。ダイエット前後の姿を公開した。【写真】42歳元AKB「努力の賜物」13kg減量した姿◆大堀恵「13kg落として、もう一度ステージに立ちました」大堀は「13kg落として、もう一度ステージに立ちました」「産後太り−13kg 体年齢は−7歳」とつづり、AKB48の2期生の20周年イベントに出演したことを動画で投稿。「やったことはすごくシン