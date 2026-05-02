◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節ＦＣ東京―川崎（２日・味の素スタジアム）「多摩川クラシコ」がＦＣ東京のホームで行われる。現在３連勝中で東の２位と好調なＦＣ東京は、前節（４月２９日・柏戦）から先発３人を入れ替え。右ハムストリング肉離れで離脱している日本代表ＤＦ長友佑都の復帰は見送りとなった。東の５位・川崎は前節（４月２９日）、浦和に敗れ、連勝が２でストップ。この日は先発７人を変更し