◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル）＝枠順確定注目のダートマイル決戦に挑む１３頭（ＪＲＡ６、船橋４、他地区３）の枠順が５月２日に確定した。ＪＲＡ勢では、フェブラリーＳを連覇したコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は２枠２番に決まった。３着だった昨年の同レース以来、ダミアン・レーン騎手とのコンビで挑む。同レース初の