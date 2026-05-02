お笑いタレント・ほんこんがお笑いタレントの今田耕司の還暦を祝う会の様子を公開し、注目を浴びている。２日までにインスタグラムで「今田耕司 還暦祝いの会」とつづると、東野幸治や木村祐一、お笑いコンビ「１３０Ｒ」の板尾創路、ほんこん、「リットン調査団」の藤原光博、水野透、落語家の月亭方正のメンバーで今田の還暦をお祝い。楽しそうに今田を祝福する様子が公開された。「＃還暦＃心斎橋２丁目劇場＃おっさん」な