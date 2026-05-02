ゴールデンウイーク後半5連休初日の5月2日、交通機関は下りで混雑のピークを迎えています。JR名古屋駅の新幹線ホームは、故郷や旅行へ向かう人たちで混雑しています。JR東海によりますと、2日が下りのピークで、今月6日まで全て指定席となっている「のぞみ」は午前はほぼ満席、午後は空席があるということです。上りのピークは5日の見込みです。東海3県の高速道路は2日午前11時40分