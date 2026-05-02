◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）巨人は２日、午後２時からデーゲームで阪神との３連戦２戦目に臨む。甲子園の天気は晴れ。練習の冒頭、フリー打撃の前に野手はシートノックを行って風、太陽などグラウンド状況を入念に確認した。（一塁）増田陸（二塁）吉川、浦田（三塁）ダルベック、坂本（遊撃）小浜、門脇（左翼）キャベッジ、松本（中堅）平山、佐々木（右翼）中山、若林