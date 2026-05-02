SNSやライブを中心とする地下アイドルの台頭など、アイドル活動を夢見る未成年が増えている昨今。一方、未成年アイドルをめぐるパワハラやセクハラなど、労働環境をめぐるトラブルは一つの社会問題になっている。【写真】アイドルに囲まれる、事務所代表のX被告。誕生日を祝われる投稿をアップしていたアイドルグループを運営する芸能事務所の社長・X氏（30代、男性）は、14歳から活動していたアイドル・A子さんに対し、15歳の