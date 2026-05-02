配線と電動ルーフに不調…「電気系統の交換だけで数千ポンドかかり、ルーフ機構を動かす12本の油圧シリンダーの交換にも同じくらいかかるでしょう」【画像】戦車のように頑丈なメルセデス・ベンツの高級クルーザー【R129型SLを詳しく見る】全17枚英国在住のザグ・ジーさんは、1993年式メルセデス・ベンツ『SL 500』の修理費用について話してくれていたのだが、途中からまるで、まだ何も起こっていないかのように振舞った。筆者は