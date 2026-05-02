楽天は2日、ルーク・ボイト内野手(35)、カーソン・マッカスカー外野手(27)の両外国人野手の出場選手登録を抹消した。ボイトはファーム調整を経て、22日に再登録されたが、その後も16打数2安打と状態が上がらず、マッカスカーも25日の再登録後、10打数2安打だった。