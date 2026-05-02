世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。トルコの「市役所騒然…背後から“中華包丁” 職員が反撃し男を確保」についてです。◇◇◇トルコの市役所で先月21日、男性職員の後方にいた男が立ち止まり、上着から中華包丁を取り出しました。男は包丁を背中に隠し持ちゆっくり近づき、男性めがけて振り下ろしました。突然の襲撃を受けた男性ですが、ひるむことなく、すぐさま男を押さえにかかります。他の職員も加わり、3人がかり