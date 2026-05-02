丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり･できたてにこだわる讃岐うどん専門店｢丸亀製麺｣は、新カテゴリーとなる商品として｢丸亀うどんメシ｣を、2026年4月7日(火)から全国の丸亀製麺のロードサイド店を中心に販売開始。うどんとごはんを鉄板風のグリルパンで一気に焼き上げるという、まさに“禁断”の組み合わせ。今回は、炭水化物×炭水化物の掛け算がもたらす異次元の食体験をレポートします。