◇出場選手登録【日本ハム】古林睿煬投手【楽天】繁永晟内野手、入江大樹内野手【ロッテ】廣畑敦也投手【中日】カリステ内野手◇同抹消【楽天】ボイト内野手、マッカスカー外野手【ロッテ】東妻勇輔投手【中日】知野直人内野手