歌手の伍代夏子（64）が1日、自身のインスタグラムを更新。「まどかさん、公水ちゃんが下北半島の我が家へ遊びに来てくれました」と明かし、思い出を写真でシェアした。【写真】青森・下北半島の別荘で大量の山菜を収穫し笑顔の伍代夏子※2枚目伍代は青森県下北半島に別荘を構えており、頻繁に訪れ“自然豊かな暮らし”を楽しんでいる。この日は、歌手の大石まどか（53）、岩本公水が遊びに訪れたそうで、新幹線ホームでの