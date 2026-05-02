5月2日未明、岐阜市の住宅で火事があり、この家に住む68歳の男性が死亡しました。警察と消防によりますと、2日午前1時ごろ、岐阜市大宝町3丁目の住宅で「3階建て建物の2階から煙と火が見える」と119番通報がありました。消防車8台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、鉄骨3階建ての住宅が燃え、この家に住む岩田守正さん(68)が意識不明の重体で搬送され、その後死亡が確認されました。岩田さんは家族4人