私（ヒナ）は、2人の子ども（タク・8才、ネネ・6才）を育てるシングルマザーです。元夫は無責任の塊のような人で、慰謝料はもらいましたがたいした額ではありません。両親が亡くなった後、実家を相続したので幸い住む場所はあります。それでもシングルで子どもを育てるのはとても大変。貯蓄額や子どもたちの将来を考えると、希望を見出すことができず落ち込むこともありました。そんななか、入院していた兄のヤスタカが突然この世