RhymeTubeが今年設立したレーベル KONROISGOODBOIによる初の主催イベント『X-P』が、6月26日にCIRCUS TOKYOにて開催。全出演アーティストが公開となった。 （関連：SUKISHA、かいじゅうと花束、Itsuki Miyamura、Bob、池田理論……【TuneCore Japan コラボ】次世代アーティスト紹介 Vol.5） “X-P”は、医療用語で“レントゲン”を意味する言葉。本公演では“内面を曝け出す”ことをコンセプトに掲げ、ジ