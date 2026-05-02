みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第13話手作りおにぎり【ハルコの気持ち】【編集部コメント】実はこのおにぎり、孫たちが作ろうと発案したのです。ご主人とクルミさんで責任のなすりつけ合いがはじまったとき、孫たちはばぁばのためにハンカチを探し、