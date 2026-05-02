「シェブロン選手権」に出場し、今後の日本ツアーでの活躍も期待される神谷そら。圧倒的な飛距離が武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】右ヒジを伸ばして手元を遠くに上げるから、プレーンから外れない神谷のドライバースイング◇◇◇平均飛距離260ヤード超を誇るツアー屈指の飛ばし屋です。デビュー当初は体をフルに捻転させた全力スイングが