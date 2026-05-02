＜NTTドコモビジネスレディス2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞大会2日目が悪天候のため中止になり、54ホールの短縮競技になった国内女子ツアーは、現在、第2ラウンド（R）が行われている。【写真】まだあどけない19歳ルーキー菅沼菜々が2位から出た第2Rに前半だけで4つ伸ばし、トータル11アンダーの単独首位に浮上している。2位と2打差で後半をプレーしている。トータル9アンダーの2位に天本ハルカ