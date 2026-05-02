スイングの練習には熱心でも、体のケアはついつい後回し……。そんなゴルファーこそ活用すべきは、自宅で使えるボディケアマシン。ゴルフ前後の体メンテを習慣にすることで、スコアだけでなく、ゴルフライフに健やかな好影響をもたらしてくれるはずだ。【画像】診断項目に一つでも当てはまったらボディケアマシンを使うべし！ボディケアマシンの一番の魅力は、体のケアを特別なイベントにせず、生活の一部として取り入れられる点だ