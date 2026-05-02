＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック 2日目◇1日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーは、4日間大会の第2ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢は3人出場。先週、優勝争いのすえ3位に終わった伊藤二花は、55位タイで迎えたこの日、4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」でラウンド。トータル1オーバー・4