お笑いタレントの山田花子（51）が4月30日、ブログを更新。「ロナウドちゃん」と呼んでいる次男が、歯列矯正している様子を公開した。【映像】山田花子、次男の大好物の手料理＆抜歯後の姿2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは次男が山田の手料理で一番好きだという「サバ水煮缶とキャベツたまごにら炒め」などの手料理を披露している。2026年3月17日に更新