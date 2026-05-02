9人組ガールズグループ「NiziU」のAYAKA（22）が2日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。よく作る料理について語った。この日のテーマ食材はアジ。アジを使った料理についてトークが展開された。「私よく、なめろうを作ってる」と切り出したAYAKA。意外なメニューにMCの藤本美貴と「品川庄司」の庄司智春は「え？！なめろうを作るの？どういうこと？」と声をあげた。「切るだけじゃな