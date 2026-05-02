大型連休後半の５連休が２日、スタートした。中東情勢の悪化に伴う原油価格高騰の影響は、連休中の旅行動向にも及んでいる。海外旅行では航空各社の運賃値上げを見越した駆け込みの動きが見られる一方、国内の観光地では料金の値上げを余儀なくされ、客足が伸び悩む施設もある。１日夜、東京・羽田空港の国際線ターミナルでは海外旅行に向かう客らが行き交っていた。観光でマレーシアに行くという、さいたま市北区の会社員女性