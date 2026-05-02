大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』をきっかけに誕生した「おばけミャクミャク」の新グッズが登場。インターネットの初耳怪談オフィシャルストアで販売を開始した。【各グッズ写真】「おばけミャクミャク」に新展開！使いやすそうなグッズ続々テレビ大阪で放送中の地上波唯一のレギュラー怪談番組『初耳怪談』（毎週月曜深0：30）。大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』をきっかけに、万博公式キャラ