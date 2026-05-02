演歌歌手の藤あや子が5月1日、自身のアメブロを更新。早起きして作ったというお弁当のおかずを公開した。【映像】藤あや子「朝早くから作った」手作りヘルシー弁当藤は「朝からせっせと作ったもの」というタイトルでブログを更新。早起きして「あや弁」の準備のため大量の「お惣菜」を作ったことを報告した。「ワンオペでこんなに作るなんてすご〜い 天才だわぁ〜」と自身の腕前を絶賛し、「はいはい自画自賛」とお茶目につづ