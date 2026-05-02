阪神・藤川球児監督（45）が2日の巨人戦前に取材対応し、1軍に練習参加した下村海翔投手（24）について現状報告をした。前回の60球から20球増えて今回は80球。ピッチングを見守り「前回よりバランスもかなり良くなって、故障していた箇所も順調に回復している。これで次はライブBP（実戦形式の打撃練習）かな？それにいけるというところでは、ピッチングコーチも明るい表情でしたけどね」と語った。23年ドラフト1位の下村は2