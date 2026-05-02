歌手の浜崎あゆみ（47）が5月1日、Instagramを更新。無防備な自撮りショットの数々を公開し、反響が寄せられている。【映像】“20代に見える”浜崎あゆみ＆無防備ショット（複数カット）これまでにも、ジムで撮影したラフな装いの自撮り動画や「年を増すごとにお綺麗になってる!!」「なんかイケメンにも見える！」といったコメントが寄せられた、レコーディング中の様子、「りりしく、美しく、そして可愛い！」「20代に見える