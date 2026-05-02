お笑いコンビ、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト出演。すごいと思う同世代芸人について語った。内村は昨年10月、きしたかの高野正成に代わり事務所ライブに飛び入り出演したことが話題になった。「パッと飛び出していったらお客さん30人しかいなくて震えました。結構スベったりして」と苦笑いで振り返った。続けて「同世代で言うと、爆笑問題ってすごいなと