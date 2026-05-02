【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48の岡部麟が4月30日、自身のInstagramを更新。エクステを外した姿を披露した。【写真】29歳元AKB「イケメン」雰囲気ガラリのボブヘア姿◆岡部麟、エクステなし姿公開岡部は「一瞬エクステ外した！全然伸びてなかった」とつづり、エクステを外した姿を投稿。胸下までの長さの髪から印象をガラリと変え、肩に付くほどの長さのヘアスタイルを披露している。◆岡部麟の投稿が話題この投稿にファンか